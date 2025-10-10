HABER

Trabzon 10 Ekim Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 10 Ekim 2025 Cuma günü kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların yerel olarak 30 mm'nin üstünde olması öngörülüyor. Rize ve Artvin illerinde sel ve su baskını riski artmakta. Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Hafta sonu için ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 20°C civarında olması beklenirken, dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Cansu Akalp

Trabzon'da 10 Ekim 2025 Cuma günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Aralıklarla yağışların etkili olması öngörülüyor. Yerel olarak 30 mm'nin üzerinde yağış düşmesi muhtemel. Bu durum, Rize ve Artvin illerinde sel ve su baskını riskini artırıyor. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli olmaları önem taşıyor.

Hafta sonu, 11 Ekim Cumartesi günü, Trabzon'da güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 20°C civarında seyretmesi bekleniyor. 12 Ekim Pazar günü yağmur geçişleri görülebilir. Sıcaklıkların 16°C civarına düşmesi muhtemel. 13 Ekim Pazartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 19°C civarında kalacak.

Bu dönemde, özellikle yağışlı günlerde su baskınlarına karşı tedbirli olunması önemli. Sel riskine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek olumsuz etkilerden korunmanıza yardımcı olacaktır.

