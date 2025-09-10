Trabzon 10 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 10 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında seyredecek. Gün boyunca sıcaklık 20°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %87 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 20 km/saat civarında ölçülecek. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

11 Eylül Perşembe günü hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 20°C ile 24°C arasında değişecek. 12 Eylül Cuma günü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 20°C ile 26°C arasında olacak. 13 Eylül Cumartesi günü hava kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık yine 20°C ile 26°C arasında seyredecek.

Trabzon'da Eylül ayı genellikle 17.4°C ortalama sıcaklıkla geçer. Sıcaklıklar 14.7°C ile 20.4°C arasında değişir. Eylül ayında yağış miktarı 232 mm civarındadır. Nem oranı da %87 civarındadır.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Sağanak yağış günlerinde, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise, rüzgar hızına bağlı olarak uygun önlemler almak önemlidir. Özellikle açık alanlarda güvenliği sağlamak açısından dikkatli olunmalıdır.