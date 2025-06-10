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Trabzon 10 Haziran Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 10 Haziran Salı hava durumu kısmen güneşli olacak.

Trabzon 10 Haziran Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 10 Haziran 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 22°C ile başlayacak. Gün boyunca sıcaklık 25°C'ye yükselebilir. Gece sıcaklık ise 20°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

11 Haziran Çarşamba günü hava sıcaklığının 25°C olacağı, 12 Haziran Perşembe günü de aynı sıcaklık seviyesinin görüleceği tahmin edilmektedir. 13 Haziran Cuma günü hava sıcaklığı 25°C, 14 Haziran Cumartesi günü ise 23°C civarında olacak. 15 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 22°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, nem oranı yüksek olabilir. Bu da havanın biraz bunaltıcı olmasına yol açabilir. Açık hava etkinlikleri planlarken şapka ya da güneş kremi kullanılması önerilir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Özellikle 14 ve 15 Haziran tarihlerinde hava koşulları serin ve bulutlu olabilir. Bu günlerde dışarı çıkarken kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde düzenli aralıklarla su içmek önemlidir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genel olarak ılıman ve güneşli olacak. Ancak, yüksek nem oranı ve zaman zaman bulutlu hava durumları için hazırlıklı olmakta fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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