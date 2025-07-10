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Trabzon 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 29°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Trabzon 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında değişecek. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

11 Temmuz Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 28°C arasında seyredecek. 12 Temmuz Cumartesi günü ise bulutlu ve güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 24°C ile 28°C arasında olacak. 13 Temmuz Pazar günü alçak bulutlar görülecek. Sıcaklıklar yine 24°C ile 28°C arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları genel olarak güneşli ve ılıman. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının yoğun olabileceği unutulmamalı. Dışarıda vakit geçirirken güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Şapka takmak ve bol su içmek de önemli önlemler arasında. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların polen yoğunluğunun artabileceğini göz önünde bulundurarak tedbir almaları önerilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak stabil kalması bekleniyor. Bu durum, planlanan açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir ortam sunuyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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