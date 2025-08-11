HABER

Trabzon 11 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak.

Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 11 Ağustos Pazartesi günü hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 22°C civarında seyredecek. Salı günü hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak. Çarşamba günü hava açık. Gündüz sıcaklığı 27°C, gece ise 23°C civarında seyredecek. Perşembe günü hava açık kalmaya devam edecek. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 22°C civarında olacak.

Trabzon'un Ağustos ayı boyunca ortalama gündüz sıcaklığı 21.3°C, gece sıcaklığı ise 19.2°C olarak kaydedilmiştir. Bu dönemde yağış miktarı 176 mm, nem oranı ise %88 civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genellikle açık ve güneşli olması bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle hava biraz bunaltıcı olabilir. Dışarıda vakit geçirirken bol su içmek, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini unutmamak gerekir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve gerektiğinde uygun önlemler almak, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

