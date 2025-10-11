Trabzon 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu tahminleri yapılmıştır. Sabah saatlerinden itibaren hafif sağanak yağmurlar beklenmektedir. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 19°C arasında değişebilir. Nem oranı %75 civarında olacaktır. Kuzeydoğudan orta kuvvette rüzgarlar esecektir. Bu durum, sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli sağanakların görülebileceğini göstermektedir.

Pazar günü, 12 Ekim 2025 tarihinde Trabzon'da hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişmesi beklenmektedir. Nem oranı %75 civarında kalacaktır. Ancak, kuzeydoğudan orta kuvvette rüzgarların eseceği öngörülmektedir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Pazartesi günü, 13 Ekim 2025, Trabzon'da hava durumu yine hafif yağmurlu olarak tahmin edilmektedir. Sıcaklık 14°C ile 18°C arasında seyredecektir. Nem oranı %75 civarında olacak. Kuzeydoğudan orta kuvvette rüzgarların etkisi sürecektir. Böylece sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli sağanakların görülebileceği belirtilmektedir.

Salı günü, 14 Ekim 2025'te Trabzon'da hava durumu açık ve güneşli olarak beklenmektedir. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında değişim gösterecektir. Nem oranı %88 civarında olacaktır. Kuzeydoğudan orta kuvvette rüzgarlar esmeye devam edecektir. Gün boyunca güneşli ve açık bir hava söz konusu olacaktır.

Bu dönemde sabah ve öğle saatlerinde sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olur. Nem oranı yüksek olacaktır. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olmalısınız. Gün boyunca güneşli ve açık bir hava beklendiğinden uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız da önerilmektedir.