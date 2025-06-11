HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 11 Haziran Çarşamba hava durumu bulutlu ve güneşli olacak.

Trabzon 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Trabzon'un nemli iklimi göz önünde bulundurulduğunda, hava biraz bunaltıcı olabilir.

12 Haziran Perşembe günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C'ye kadar yükselebilir. 13 Haziran Cuma günü de bulutlu ve güneşli bir hava hüküm sürecek. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. 14 Haziran Cumartesi günü, yer yer sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek.

Trabzon'un Haziran ayındaki iklimi, ortalama 17.5°C sıcaklık ve %85 nem oranıyla nemli ve yağışlıdır. Bu dönemde yağışlı gün sayısı 12 civarındadır. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C'dir.

Hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, nem oranının yüksek olduğu günlerde, açık hava etkinlikleri planlarken dikkatli olunmalıdır. Spor yaparken veya dışarıda vakit geçirirken bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı, uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurulmalıdır. Bu şekilde, Trabzon'un değişken hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olunabilir. Sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkanvekilleri belli oluyor! Çarpıcı detay...Başkanvekilleri belli oluyor! Çarpıcı detay...
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak "işkence" iddiası!İmamoğlu'ndan çok konuşulacak "işkence" iddiası!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek 'En zor dönemi geride bıraktık' dedi! Herkes aynı detayı konuştu

Mehmet Şimşek 'En zor dönemi geride bıraktık' dedi! Herkes aynı detayı konuştu

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Son yılların en gergin maçı! Merih'i de Kerem'i de çıldırttılar...

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Gündem yaratacak CHP ve İmamoğlu çıkışı: 'İki alternatif var!'

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği... Herkesi ağlattılar!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

Mahkemelik olduğu adamın karısını katletti!

14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!

14 yaşındaki Burak'ın evden neden kaçtığı belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.