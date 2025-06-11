Trabzon 11 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da, 11 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24°C, gece sıcaklığı ise 20°C civarında kalacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Trabzon'un nemli iklimi göz önünde bulundurulduğunda, hava biraz bunaltıcı olabilir.

12 Haziran Perşembe günü, kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C'ye kadar yükselebilir. 13 Haziran Cuma günü de bulutlu ve güneşli bir hava hüküm sürecek. Sıcaklıklar 24°C civarında olacak. 14 Haziran Cumartesi günü, yer yer sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 23°C civarında seyredecek.

Trabzon'un Haziran ayındaki iklimi, ortalama 17.5°C sıcaklık ve %85 nem oranıyla nemli ve yağışlıdır. Bu dönemde yağışlı gün sayısı 12 civarındadır. Deniz suyu sıcaklığı ise 21°C'dir.

Hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, nem oranının yüksek olduğu günlerde, açık hava etkinlikleri planlarken dikkatli olunmalıdır. Spor yaparken veya dışarıda vakit geçirirken bol su tüketmeye özen gösterilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı, uygun yağmurluk veya şemsiye bulundurulmalıdır. Bu şekilde, Trabzon'un değişken hava koşullarına karşı daha hazırlıklı olunabilir. Sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirilebilir.