Trabzon 11 Kasım Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava durumu, genellikle parçalı bulutlu ve 21°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Kasım ayı için ortalama değerlerin biraz üzerinde. Bölgedeki sakinler için ılıman bir gün sunacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 12 Kasım Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 20°C civarında seyredecek. 13 Kasım Perşembe günü, geç saatlerde yer yer sağanak yağışlar öngörülüyor. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde yağmura hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. 14 Kasım Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 17°C civarında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle 13 Kasım'daki olası yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gereklidir. Ani hava değişimlerine karşı bu önlemler koruyacaktır. Nem oranının yüksek olabileceğini göz önünde bulundurarak uygun kıyafetler seçmek de önemlidir. Gün boyunca su tüketimine özen göstermek sağlığınız açısından faydalı olacaktır. Rüzgar hızının zaman zaman artabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle açık alanlarda dikkatli olmak gereklidir.

Trabzon'da 11 Kasım 2025 Salı günü ılıman bir hava bekleniyor. Sonraki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.