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Trabzon 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak.

Trabzon 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 23°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif ve kuzey yönünden esecek.

12 Temmuz Cumartesi günü hava alçak bulutlarla birlikte 28°C civarında kalacak. 13 Temmuz Pazar günü de hava alçak bulutlarla birlikte 28°C civarında olacak. 14 Temmuz Pazartesi günü yer yer güneşli, ardından hava bulutlanacak. Sıcaklık yine 28°C civarında seyredecek.

Trabzon'un yaz aylarında nem oranı genellikle yüksektir. Bu nedenle, özellikle sıcak günlerde, nemin etkisiyle hava daha bunaltıcı hale gelebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, bu durumu dikkate almalıdır.

Sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınları öğle saatlerinde dik açılarla gelir. Bu nedenle, dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için bol su tüketmeli ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarın hafif olması nedeniyle, deniz kenarında serinlemek isteyenlerin deniz suyu sıcaklığını ve dalga durumunu kontrol etmesi faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, planlarınızı yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Gerektiğinde esnek olmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi önleyecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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