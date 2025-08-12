Trabzon 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 28°C ile 29°C arasında, gece ise 22°C ile 23°C arasında seyredecek. Nem oranı %64 ile %72 arasında değişecek. Yağış ihtimali düşük olacak. Rüzgar kuzey yönünden saatte 2.36 km ile 3.21 km arasında esecek.

13 Ağustos Çarşamba günü hava az bulutlu. Gündüz sıcaklık 28°C, gece ise 25°C civarında olacak. 14 Ağustos Perşembe günü hava kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 28°C, gece 23°C olarak tahmin ediliyor. 15 Ağustos Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 29°C, gece 22°C civarında kalacak.

Trabzon'un Ağustos ayı genel olarak nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez bir mont taşımanız iyi bir fikirdir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Bu önlemler sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirir.