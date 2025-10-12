HABER

Trabzon 12 Ekim Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin geçecek. Sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişecek. Nem %75 seviyesinde görülecek. Kuzeydoğudan orta kuvvette rüzgarlar esmesi bekleniyor. 13 Ekim'de de yine hafif yağış ihtimali bulunuyor. 14 Ekim'de hava güneşli olacak ve sıcaklık 11°C ile 19°C arasında seyredecek. Sağanak yağışlar için şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Güneş koruyucu kullanımı önerilmektedir.

Trabzon'da 12 Ekim 2025 Pazar günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklık 13°C ile 17°C arasında değişecek. Nem oranı %75 civarında bulunacak. Kuzeydoğudan orta kuvvette rüzgarlar esmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir.

13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu yine hafif yağmurlu tahmin ediliyor. Sıcaklık 14°C ile 18°C arasında seyredecek. Nem oranı %75 civarında olacak. Kuzeydoğudan orta kuvvette rüzgarlar etkili olacak. Bu da kısa süreli sağanakların görülebileceğini gösteriyor.

14 Ekim 2025 Salı günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 11°C ile 19°C arasında değişmesi bekleniyor. Nem oranı %88 civarında olacak. Kuzeydoğudan orta kuvvette rüzgarlar esmeye devam edecek. Gün boyunca güneşli bir hava söz konusu.

15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava az bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %62 civarında bulunacak. Rüzgar hızı 5.4 km/h olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde sabah ve öğle saatlerinde sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranı yüksek olacağı için serin havaya hazırlıklı olmalısınız. Gün boyunca güneşli bir hava beklendiğinden uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilmektedir.

