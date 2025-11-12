HABER

Trabzon 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 12-15 Kasım 2025 tarihleri arasında hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 15-19°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 12-14°C seviyelerinde kalacak. Nem oranı ise %42 ile %95 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgarın hızı 1.5-2.4 km/h civarında tahmin ediliyor. Yağışlı günler geçirecek olan Trabzon'da dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Trabzon 12 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Trabzon'da 12 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz hava sıcaklığı 19°C civarında. Gece hava sıcaklığının ise 14°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranı %42 ile %95 arasında değişecek. Rüzgar hızı 1.5 km/h ile 10.4 km/h arasında seyredecek. Gün doğumu saati 07:04. Gün batımı ise 17:05 olarak hesaplanmıştır.

Perşembe günü, 13 Kasım 2025, hava sıcaklıkları gündüz 16°C, gece 12°C civarında olacak. Nem oranının %92 seviyelerinde olması öngörülüyor. Rüzgar hızı 1.5 km/h olarak tahmin ediliyor. Bu günün hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek.

Cuma günü, 14 Kasım 2025, gündüz hava sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı %95 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 2.4 km/h olarak öngörülüyor. Bu günün hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak.

Cumartesi günü, 15 Kasım 2025, gündüz sıcaklık 15°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında olacak. Nem oranı yine %95 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 2.4 km/h olarak tahmin ediliyor. Bu günün hava durumu alçak bulutlar şeklinde olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle kapalı, bulutlu ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması serin havaya karşı hazırlıklı olmanızı gerektiriyor. Gün boyunca güneşli hava beklenmediğinden, uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Günlük planlarınızı yaparken bu hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

