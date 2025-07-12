Trabzon 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer güneşli olacak. Bulutluluk artacak. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, yaz aylarında Trabzon için tipik değerlerdir.

13 Temmuz Pazar günü hava alçak bulutlarla kaplanacak. Sıcaklıklar 24°C ile 28°C arasında değişecek. 14 Temmuz Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 28°C arasında olacak. 15 Temmuz Salı günü kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Bu günün sıcaklıkları 25°C ile 28°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve nemli olacak. Özellikle 15 Temmuz Salı günü beklenen kısa süreli sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir.