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Trabzon 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer güneşli olacak.

Trabzon 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu yer yer güneşli olacak. Bulutluluk artacak. Sıcaklık 28°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, yaz aylarında Trabzon için tipik değerlerdir.

13 Temmuz Pazar günü hava alçak bulutlarla kaplanacak. Sıcaklıklar 24°C ile 28°C arasında değişecek. 14 Temmuz Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 25°C ile 28°C arasında olacak. 15 Temmuz Salı günü kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir. Bu günün sıcaklıkları 25°C ile 28°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve nemli olacak. Özellikle 15 Temmuz Salı günü beklenen kısa süreli sağanak yağışlar, ani hava değişimlerine neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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