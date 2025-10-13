HABER

Trabzon 13 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 13 Ekim 2025'te sabah saatleri 15°C sıcaklıkla başlayacak, parçalı bulutlu hava öğle saatlerinde 18°C'ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C, gece ise 13°C olacak. Rüzgar gün boyunca güneybatıdan başlayarak güney yönüne dönecek. 14 Ekim'de hava açık, 15 Ekim'de ise kapalı geçecek. 16 Ekim'de orta şiddetli yağmur bekleniyor. Dışarı çıkmadan şemsiye alınması öneriliyor.

Doğukan Akbayır

Trabzon'da 13 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 15°C civarında olacaktır. Hava, parçalı bulutlu bir görünümde başlayacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 18°C'ye yükselecek. Bu saatlerde yine parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecektir. Hava az bulutlu bir yapıya bürünecektir. Gece saatlerinde sıcaklık 13°C'ye gerileyecek. Parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir.

Rüzgar sabah saatlerinde güneybatı yönünden 9 km/saat hızla esecek. Gündüz batıdan 9 km/saat, akşam ise güneyden 8 km/saat eserken, gece güneyden 11 km/saat hıza ulaşacaktır. Nem oranı sabah %75, gündüz %65, akşam %76 ve gece için %76 tahmin edilmektedir. Basınç sabah saatlerinde 1015 hPa olacak. Gündüz 1017 hPa, akşam 1019 hPa ve gece 1018 hPa seviyelerine ulaşacaktır.

14 Ekim Salı günü hava açık ve güneşli olacaktır. 15 Ekim Çarşamba günü hava kapalı, 16 Ekim Perşembe günü ise orta şiddetli yağmur beklenmektedir. Bu dönemde sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Ayrıca, nem oranı yüksek olacağından serin havaya hazırlıklı olunmalıdır. Gün boyunca güneşli bir hava beklendiği için, uygun kıyafetler tercih edilmeli ve güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır.

