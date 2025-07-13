Trabzon 13 Temmuz Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

14 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı yine 28°C civarında olacak. 15 Temmuz Salı günü ise hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanların yağış ihtimalini dikkate almasını gerektirir.

Bu dönem için hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Nemden korunmak ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve kaygan zeminlere dikkat etmek, kazaları önleyebilir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun planlamalar yaparak, hem sağlığınızı koruyabilir hem de günlük aktivitelerinizi daha verimli gerçekleştirebilirsiniz.