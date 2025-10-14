HABER

Trabzon 14 Ekim Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 14 Ekim 2025'te hava durumu, bulutlu ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece ise 13°C olması bekleniyor. Nem oranı %88’e yükselebilir. Rüzgar hızı 9.1 km/h olarak ölçülmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, 15 Ekim'de açık ve güneşli bir hava olacak. 16 Ekim'de kısmen güneşli günler geçireceğiz. Hava koşulları serin olması nedeniyle kat kat giyinmek önerilir.

Hazar Gönüllü

Trabzon'da 14 Ekim 2025 Salı günü hava durumu, genel olarak bulutlu ve güneşli olarak bekleniyor. Gündüz sıcaklık 19°C civarında olacak. Gece ise 13°C'ye düşmesi öngörülüyor. Nem oranı %88 düzeyinde yer alacak. Rüzgar hızı 9.1 km/h olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu 06:32, gün batımı ise 17:42'dir.

15 Ekim Çarşamba günü, hava genellikle açık ve güneşli olacaktır. Sıcaklıklar 15-20°C arasında değişiklik gösterecektir. 16 Ekim Perşembe günü, hava kısmen güneşli geçecektir. Sıcaklıklar 14-19°C arasında seyredecektir. 17 Ekim Cuma günü, hava yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma meydana gelebilir. Sıcaklıklar yine 14-19°C bandında kalacaktır.

Bu dönemde hava koşulları serin olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir ceket bulundurmanızda yarar var. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak ani hava değişimleri için yanınıza yağmurluk veya şemsiye almayı unutmayın. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, sabah saatlerinde sis oluşabileceğini dikkate almalısınız. Trafikte dikkatli olmanız önemlidir.

