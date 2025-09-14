Trabzon 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece ise 20°C civarında olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 5 km hızla esse de, nem oranı %72 civarında olacak.

Pazartesi günü hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 24°C ile 21°C arasında değişecek. Salı günü hafif yağmurlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 20°C arasında seyredecek. Çarşamba ve Perşembe günleri hafif yağmurlu hava durumu devam edecek. Bu günlerde sıcaklık 23°C ile 20°C arasında olacak. Cuma günü ise hava daha güneşli olacak. Sıcaklıklar 23°C ile 19°C arasında değişecek.

Trabzon'un Eylül ayındaki iklimi yüksek nem oranları ve düzenli yağışlarla karakterizedir. Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 23°C arasında değişir.

Hava koşullarına uygun olarak, yağmurlu günlerde yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde ise hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz. Rüzgarlı günlerde açık hava etkinliklerinizi planlarken rüzgar hızını göz önünde bulundurmanızda yarar var. Böylece Trabzon'un değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olabilir ve konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.