HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 14 Kasım 2025 Cuma günü hava durumunun değişken olacağı tahmin ediliyor. Güneşin doğuşu 07:08, batışı ise 17:03 saatlerinde olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 14°C arasında değişirken, cumartesi günü 13°C ile 15°C aralığına yükselecek. Pazar ve pazartesi günleri sıcaklık biraz daha artacak. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek ve uygun ayakkabılar seçmek dışarıda daha rahat etmenizi sağlayacaktır.

Trabzon 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 14 Kasım 2025 Cuma günü, hava zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklıklar, 12°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 2.3 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:08. Gün batımı saati 17:03 olarak bekleniyor.

Cumartesi günü hava alçak bulutlarla birlikte 13°C ile 15°C arasında olacak. Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar, 12°C ile 16°C arasında seyredecek. Pazartesi günü hava yer yer bulutlu olacak. Ardından güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar seçmek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Düşük sıcaklığa sahip günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek, vücut ısısını korumanıza destek olur. Hava koşullarına uygun planlar yapmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı yürek burktu!Şehit Kuyucu'nun kız kardeşiyle son mesajı yürek burktu!
Rojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladıRojin Kabaiş olayının seyrini değiştirecek detay! Baba Nizamettin Kabaiş açıkladı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.