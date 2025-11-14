Trabzon 14 Kasım Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 14 Kasım 2025 Cuma günü, hava zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Sıcaklıklar, 12°C ile 14°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 2.3 km/s civarında seyredecek. Gün doğumu saati 07:08. Gün batımı saati 17:03 olarak bekleniyor.

Cumartesi günü hava alçak bulutlarla birlikte 13°C ile 15°C arasında olacak. Pazar günü hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar, 12°C ile 16°C arasında seyredecek. Pazartesi günü hava yer yer bulutlu olacak. Ardından güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 13°C ile 18°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar seçmek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Düşük sıcaklığa sahip günlerde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih etmek, vücut ısısını korumanıza destek olur. Hava koşullarına uygun planlar yapmak da önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekebilir.