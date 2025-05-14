Trabzon 14 Mayıs Çarşamba hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16°C, gece ise 15°C civarında olacak. Bu dönemde yağış ihtimali düşük. Hava koşulları genel olarak sakin geçecek.

Önümüzdeki günlerde belirgin bir değişiklik olacak. 15 Mayıs Perşembe günü sıcaklıklar 16°C ile 15°C arasında değişecek. Yine parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. 16 Mayıs Cuma günü sıcaklıklar 17°C ile 15°C arasında olacak. Parçalı bulutlu hava yine hakim kalacak. 17 Mayıs Cumartesi günü de sıcaklıklar 17°C ile 15°C arasında seyredecek. Hava genellikle güneşli olacak.

Trabzon'un Mayıs ayı genelinde ortalama gündüz sıcaklıkları 18.4°C, gece sıcaklıkları ise 12.5°C civarındadır. Bu ayda yağışlı gün sayısı 21'dir. Toplamda 68 mm yağış düşecektir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır.

Mayıs ayının sonlarına doğru hava sıcaklıklarının artması bekleniyor. Güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini dikkate alarak güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilir. Ayrıca, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yaparak olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.