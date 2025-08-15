HABER

Trabzon 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 28°C'ye kadar yükselecek.

Cansu Akalp

Trabzon'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu artan bulutlarla birlikte 28°C'ye kadar yükselecek. Nem oranının yüksek olması, havanın daha sıcak hissettirebilir. Özellikle sabah saatlerinde sıcaklık 23°C civarında olacak.

Cumartesi ve Pazar günleri hava koşulları iyileşecek. Güneşli havada sıcaklık 28°C civarında devam edecek. Pazartesi günü sıcaklığın 29°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Yüksek nem oranı ve artan sıcaklık, havayı bunaltıcı hale getirebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, öğle saatlerinde dışarıda bulunmamaları faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler, güneş koruyucu ürünler kullanmalı. Şapka gibi koruyucu aksesuarlar taşımak da önerilir. Yüksek nem nedeniyle terleme artabilir. Terletmeyen ve nefes alabilen kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilmelidir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Planlarınıza göre esneklik göstermeniz, olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından faydalı olur.

