HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman geçecek. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece ise 15°C civarında olacak. 16 Ekim Perşembe günü hafif bulutlanmalarla birlikte hava sıcaklıkları 19°C'ye düşecek. 17 Ekim Cuma günü ise orta kuvvette sağanak yağışlar bekleniyor. Değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, su geçirmez şemsiye ve uygun kıyafetler bulundurmak önem taşıyor.

Trabzon 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Trabzon'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 20°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 15°C civarına düşecek. Nem oranı %62 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:33, gün batımı saati ise 17:41 olacak.

16 Ekim Perşembe günü hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Artan bulutlar, hava sıcaklığının 19°C civarına düşmesine neden olacak. Gece sıcaklıkları da 14°C civarında tahmin ediliyor. 16 Ekim'den itibaren yağış ihtimali artacak. 17 Ekim Cuma günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların 18 Ekim Cumartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde mutlaka su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk taşımanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kat kat giyinmek de önem kazanıyor. Vücut ısınızı korumak için önlemler almayı ihmal etmeyin. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmalısınız.

Sonbahar mevsiminin getirdiği değişken hava koşulları Trabzon'da tipik olarak görülmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Günlük planlarınızı hava koşullarına göre yapmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...Aksaray'da kahreden haber! Anne ve 1 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti: Kombiden sızan gaz...
Bunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldıBunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.