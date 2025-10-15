Trabzon 15 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 20°C civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 15°C civarına düşecek. Nem oranı %62 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 5.4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 06:33, gün batımı saati ise 17:41 olacak.

16 Ekim Perşembe günü hava koşullarında hafif değişiklikler bekleniyor. Artan bulutlar, hava sıcaklığının 19°C civarına düşmesine neden olacak. Gece sıcaklıkları da 14°C civarında tahmin ediliyor. 16 Ekim'den itibaren yağış ihtimali artacak. 17 Ekim Cuma günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Bu yağışların 18 Ekim Cumartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

Hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde mutlaka su geçirmez bir şemsiye veya yağmurluk taşımanız faydalı olacaktır. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kat kat giyinmek de önem kazanıyor. Vücut ısınızı korumak için önlemler almayı ihmal etmeyin. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmalısınız.

Sonbahar mevsiminin getirdiği değişken hava koşulları Trabzon'da tipik olarak görülmektedir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Günlük planlarınızı hava koşullarına göre yapmak, olası olumsuzluklardan korunmanıza yardımcı olacaktır.