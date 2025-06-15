Trabzon 15 Haziran Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik yaşanacak. 16 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Gündüz sıcaklık 23°C, gece 17°C olacak. 17 Haziran Salı günü kısmen güneşli hava devam edecek. Sıcaklıklar gündüz 23°C, gece 18°C seviyelerinde olacak. 18 Haziran Çarşamba günü bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 24°C gündüz, 18°C gece olarak tahmin ediliyor. 19 Haziran Perşembe günü parlak güneş ışığı altında sıcaklıklar 24°C gündüz, 18°C gece seviyelerine yükselecek. 20 Haziran Cuma günü de bol güneş ışığı altında sıcaklıklar 24°C gündüz, 18°C gece olarak öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabilir. Özellikle yağışlı günlerde hazırlıklı olmak önemlidir. Sağanak yağışların etkili olduğu günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekli. Islanmamak için uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle hava bunaltıcı hissedebilir. Bol su içmek ve hafif kıyafetler giymek vücut ısısını dengelemek açısından faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde açık hava etkinlikleri planlamak için güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir ceket bulundurmanız iyi bir fikir olacaktır.