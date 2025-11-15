HABER

Trabzon 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 15 Kasım 2025 tarihinde orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 8°C ile 12.8°C arasında değişecek. Nem oranı %95 olarak tahmin edilirken, rüzgar hızı 2.4 km/saat olacak. 16 Kasım 2025'te bulutlu bir gün başlayacak ve sıcaklık 3°C ile 11.4°C arasında seyredecek. Bu süreçte ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, su geçirmez şemsiye ve uygun kıyafet taşımak önemli.

Trabzon 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Trabzon'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü orta şiddetli yağmurlar bekleniyor. Hava sıcaklığı en düşük 8°C, en yüksek ise 12.8°C olacak. Nem oranı %95, rüzgar hızı 2.4 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:09, gün batımı saat 17:03 olarak hesaplanmıştır.

16 Kasım 2025 Pazar günü hava bulutlu başlayacak. Güneşin geri dönmesiyle birlikte sıcaklık en düşük 3°C, en yüksek 11.4°C olacak. Nem oranı %72, rüzgar hızı 12.2 km/saat bekleniyor. Gün doğumu 07:09, gün batımı 17:01 olarak öngörülüyor.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 18°C olarak tahmin ediliyor. 18 Kasım 2025 Salı günü çoğunlukla güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık en düşük 14°C, en yüksek ise 19°C olacak.

Bu dönemde yağmurlu günlerde dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez şemsiye ve uygun kıyafetler bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekmektedir. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinmek koruyucu bir önlem olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak alanlarda vakit geçirmek önemlidir.

