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Trabzon 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, kısa süreli sağanak yağışlarla birlikte 24°C ile 27°C arasında sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Trabzon'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, kısa süreli sağanak yağışlarla birlikte 24°C ile 27°C arasında sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %74 civarında olacak. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte 2.9 km hızla esecek. Bu koşullar, bölgedeki nemli ve değişken hava durumunu göstermektedir.

16 Temmuz Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 27°C arasında olacak. Nem oranı %84'e ulaşacak. Rüzgar kuzey-batı yönünden saatte 3.15 km hızla esecek. Bu durum, hava koşullarının daha da değişkenleşeceğini gösteriyor.

17 Temmuz Perşembe günü hava koşullarının sakinleşmesi bekleniyor. Güneşli, parçalı bulutlu bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 23°C ile 29°C arasında olacak. Nem oranı %61'e düşecek. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte 3.5 km hızla esecek. Bu, hava koşullarının stabil hale geleceğini gösteriyor.

18 Temmuz Cuma günü hava tamamen güneşli ve açık olması bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 29°C arasında olacak. Nem oranı %61 civarında kalacak. Rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönünden saatte 3.5 km hızla esecek. Bu, hava koşullarının daha da stabilleşeceğini göstermektedir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Bu nedenle, bu tarihlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Yüksek nem oranıyla birlikte, hassas bünyelerin dikkatli olması önemlidir. 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde hava koşullarının daha stabil ve güneşli olması bekleniyor. Bu günlerde açık hava etkinlikleri için uygun koşullar oluşacaktır. Güneş ışınlarının daha dik geldiği bu dönemde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cilt sağlığını korumak önemlidir. Ayrıca, rüzgar hızının düşük olacağı bu günlerde açık alanlarda rahat vakit geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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