HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 16 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir.

Trabzon 16 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Trabzon'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 25°C, gece ise en düşük sıcaklık 20°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Eylül ayı için tipik değerleridir. Genellikle sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında değişmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacaktır. 17 Eylül Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 24°C ile 19°C arasında seyredecektir. 18 Eylül Perşembe günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. 19 Eylül Cuma günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış öngörülmektedir. Bu durum, planlarınızı yaparken esnek olmanız gerektiğini göstermektedir. 20 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir.

Trabzon'un iklimi yıl boyunca nemli ve yağışlıdır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, günlük planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza olanak tanır. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmamak önemlidir. Bu durumda seyahat planlarınızı buna göre ayarlamanız faydalı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetiiSöke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetii
Korkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklıKorkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.