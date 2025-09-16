Trabzon 16 Eylül Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, parçalı bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 25°C, gece ise en düşük sıcaklık 20°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un Eylül ayı için tipik değerleridir. Genellikle sıcaklıklar 18°C ile 24°C arasında değişmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacaktır. 17 Eylül Çarşamba günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacaktır. Sıcaklıklar 24°C ile 19°C arasında seyredecektir. 18 Eylül Perşembe günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Dışarı çıkarken uygun yağmurluk ve su geçirmez ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. 19 Eylül Cuma günü bir veya iki kısa süreli sağanak yağış öngörülmektedir. Bu durum, planlarınızı yaparken esnek olmanız gerektiğini göstermektedir. 20 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olabilir.

Trabzon'un iklimi yıl boyunca nemli ve yağışlıdır. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, günlük planlarınızı daha sağlıklı yapmanıza olanak tanır. Yağışlı günlerde trafik koşullarının olumsuz etkilenebileceğini unutmamak önemlidir. Bu durumda seyahat planlarınızı buna göre ayarlamanız faydalı olacaktır.