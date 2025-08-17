Trabzon 17 Ağustos Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi beklenmektedir. 18 Ağustos Pazartesi günü hava açık olacaktır. Sıcaklık 29°C'ye ulaşacaktır. 19 Ağustos Salı günü de hava açık kalmaya devam edecektir. Sıcaklıklar benzer seviyelerde kalacaktır.

Trabzon'un Ağustos ayı, nemli ve yağışlı bir iklime sahiptir. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Yanınızda hafif bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez bir mont taşımanız iyi bir fikirdir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız önerilir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ayrıca, dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirir.