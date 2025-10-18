HABER

Trabzon 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu, sabah saatlerinde güneşli geçerken, öğleden sonra bulutların artması ve hafif sağanak yağışların meydana gelmesi bekleniyor. Günde 20°C civarında seyredecek sıcaklık, gece 15°C'ye inecek. 19 Ekim Pazar günü sıcaklık 16°C, 20 Ekim Pazartesi ise 18°C olacak. Yağışların artması su baskınlarına yol açabilir. Rüzgar hızının 7.9 km/saat olmasıyla kıyı bölgelerinde dikkatli olunması öneriliyor. İşte detaylar...

Trabzon'da 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu. Sabah saatleri güneşli geçecek. Öğleden sonra bulutlar artacak. Hafif sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklık gündüz 20°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 15°C dolaylarında seyredecek. Nem oranı %64 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 7.9 km/saat olacak.

Gelecek günlerde 19 Ekim Pazar günü hava serinleyecek. Hafif yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 16°C olacak. Gece ise 12°C civarlarına düşmesi öngörülüyor. 20 Ekim Pazartesi günü yağmur etkisi artacak. Sıcaklıkların 18°C civarına düşmesi bekleniyor. 21 Ekim Salı günü hava daha da serinleşecek. Sıcaklıklar 15°C civarlarına inmesi bekleniyor.

Bu dönemde yağışların artması su baskınlarına neden olabilir. Bu durum, dikkatli olunmasını gerektiriyor. Kıyı bölgelerinde rüzgar orta kuvvette esecek. Yer yer güçlü rüzgarlar yaşanabilir. Deniz kenarında vakit geçirenler önlem almalı. Balıkçılıkla uğraşanlar da rüzgar koşullarını göz önünde bulundurmalıdır.

Sonuç olarak hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olunmalı. Kat kat giyinmek önemli bir önlem. Sıcak tutan giysiler tercih edilmeli. Gerekirse şemsiye veya yağmurluk bulundurulmalıdır. Bu şekilde olumsuz hava koşullarına karşı korunmak daha kolay olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
