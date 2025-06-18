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Trabzon 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 18 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı olarak bekleniyor.

Trabzon 18 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklık 20.3°C, gece ise 17.6°C civarında olacak. Nem oranı %79. Rüzgar hızı 12.6 km/saat tahmin ediliyor.

19 Haziran Perşembe günü, orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 20.3°C, gece 17.7°C seviyelerinde olacak. 20 Haziran Cuma günü benzer yağışlar sürmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20.5°C, gece 17.7°C civarında olacak. 21 Haziran Cumartesi günü, hava koşullarında hafif bir değişiklik bekleniyor. Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar devam edecek. Sıcaklık gündüz 20.7°C, gece 17.8°C seviyelerinde olacak.

Trabzon'un Haziran ayı boyunca genellikle yağışlı ve nemli bir iklime sahip olduğunu unutmamak önemlidir. Bu dönemde, yağışlar ve yüksek nem oranları günlük yaşamı etkileyebilir.

Bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak, günlük yaşamı daha konforlu hale getirebilir. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih etmek, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Yüksek nem nedeniyle terleme artacaktır. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek rahatlık sağlayacaktır. Rüzgar hızının orta seviyelerde olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Rüzgar geçirmez giysiler kullanmak faydalı olabilir. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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