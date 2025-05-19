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Trabzon 19 Mayıs Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 19 Mayıs Pazartesi hava durumu ara ara yağmurlu olacak.

Trabzon 19 Mayıs Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz sıcaklığı 17°C, gece sıcaklığı ise 12°C civarında seyredecek. Rüzgar güney yönünden saatte 4 km hızla esecek. Nem oranı sabah %72, gündüz %56, akşam %79 ve gece %74 olarak tahmin ediliyor.

20 Mayıs Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 14°C civarında olacak. 21 Mayıs Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı ise 16°C olacak. 22 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı altında gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı 16°C civarında olacak.

Trabzon'un Mayıs ayı genel olarak 14°C ile 17.5°C arasında değişen ortalama sıcaklıkları ile ılıman bir iklime sahiptir. Bu dönemde yağış miktarı 140 mm civarındadır. Nem oranı %81 civarındadır. Bu nedenle, Mayıs ayında Trabzon'da hava koşulları genellikle ılıman ve nemlidir.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve giysiler tercih edilmelidir. Gündüzleri güneşli günlerde güneş koruyucu kullanmak, şapka takmak cilt sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler ve şallar kullanmak soğuk algınlıklarını önlemek açısından faydalıdır. Nemli havalarda astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanların tedavi planlarına sadık kalmaları, gerektiğinde ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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