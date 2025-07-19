Trabzon 19 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava durumu, artan bulutlarla kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 29°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, yaz aylarının tipik özelliklerini yansıtıyor. Bölge halkı, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün geçirecek.

20 Temmuz 2025 Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklık 24°C ile 28°C arasında değişecek. Bu durum, hafif yağışların beklendiğini gösteriyor. 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü, zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 25°C ile 28°C arasında kalacak. 22 Temmuz 2025 Salı günü sağanak yağışlar devam edecek. Bu gün sıcaklıklar 25°C ile 29°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstermesi öngörülüyor. Yağışlı günlerde, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir. İlgili önlemleri almak da gereklidir.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarıda bulunmak cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneşin en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Koruyucu giysiler ve güneş koruyucu ürünler kullanmak da faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde uygun kıyafetler ve şemsiyeler bulundurmak, olası rahatsızlıkların önüne geçebilir.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Sıcak günlerde güneşten korunmak, yağışlı günlerde uygun hazırlıklarla dışarı çıkmak, konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir.