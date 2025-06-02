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Trabzon 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 2 Haziran Pazartesi hava durumu muhtemel sağanak yağmur ve 19°C civarındaki sıcaklıklarla geçecek.

Trabzon 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu muhtemel sağanak yağmur ve 19°C civarındaki sıcaklıklarla geçecek. Sabah ve akşam saatlerinde nem oranı yüksek olabilir. Salı günü kısa süreli sağanakların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık gündüz 20°C, gece ise 17°C civarında olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri hava daha sakin hale gelecek. Bu günlerde hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 22°C, gece ise 17°C civarında seyredecek.

Trabzon'un Haziran ayı ortalama sıcaklığı 17.5°C'dir. Sıcaklıklar 14.1°C ile 20.4°C arasında değişir. Nem oranı %85 olarak bilinir. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 148 mm'dir. Ayrıca 13 yağmurlu gün ve 8 güneşli saat vardır.

Bu hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde rahatsız edici olabilir. Günün erken saatlerinde ve akşamları dışarı çıkarken hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalıdır. Nem yüksekken alerjik reaksiyonu olanların dikkatli olması önerilir. Gündüz saatlerinde güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı en iyi önlem olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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