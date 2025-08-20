HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, hafif sağanak yağmurlar ile başlayacak.

Trabzon 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Trabzon'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, hafif sağanak yağmurlar ile başlayacak. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 23°C ile 28°C arasında değişeceği bekleniyor.

21 Ağustos Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 22 Ağustos Cuma günü ise tamamen güneşli bir hava oluşacak. Bu günlerde sıcaklık 22°C ile 28°C arasında seyredecek.

Trabzon'un Ağustos ayı genelinde ortalama sıcaklık 20.4°C'dir. Nem oranı %89 civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karayoluna atılan kamyon lastiği kazaya sebep olduKarayoluna atılan kamyon lastiği kazaya sebep oldu
Kadının içinden çıktı: 20 santim boyutunda tam 3 kilo!Kadının içinden çıktı: 20 santim boyutunda tam 3 kilo!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

SON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldı

SON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.