Trabzon 20 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu, hafif sağanak yağmurlar ile başlayacak. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıkların 23°C ile 28°C arasında değişeceği bekleniyor.

21 Ağustos Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. 22 Ağustos Cuma günü ise tamamen güneşli bir hava oluşacak. Bu günlerde sıcaklık 22°C ile 28°C arasında seyredecek.

Trabzon'un Ağustos ayı genelinde ortalama sıcaklık 20.4°C'dir. Nem oranı %89 civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir.

Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcak günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler seçilmelidir.