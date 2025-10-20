HABER

Trabzon 20 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 20 Ekim 2025'te hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C civarında seyredecek. Bu tipik Ekim iklimi, nem oranının yüksek ve kuzeybatıdan orta şiddette rüzgarla birleşmesiyle kendini gösterecek. Önümüzdeki günlerde hava değişkenlik gösterecek. 21 Ekim'de kısmen güneşli, 22 Ekim'de ise bulutlu bir hava bekleniyor. Hazırlıklı olmak için yağmurluk ve kat kat giyinmek önemli.

Ufuk Dağ

Trabzon'da 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu bulutlu ve yağışlı geçecek. Bu durum, bölgenin tipik Ekim ayı iklimine uygundur. Gündüz saatlerinde sıcaklık 15°C civarında olacak. Hafif yağmurlar bekleniyor. Nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden orta şiddette esecek. Bu koşullar, Trabzon'un Ekim ayındaki hava özelliklerini yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu farklılık gösterecek. 21 Ekim Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 22 Ekim Çarşamba günü ise hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 16°C ile 20°C arasında değişecek. Yağış ihtimali bu günlerde düşük kalacak. Bu durum, bölgedeki hava koşullarının hafif değişkenlik göstereceğini gösteriyor.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmanızda yarar var. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda düşebilecek nesnelere karşı tedbirli olunmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacak.

