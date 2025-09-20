Trabzon 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 23°C civarında tahmin edilmektedir. Bu gün, Trabzon'un Eylül ayındaki tipik hava koşullarına uygundur.

21 Eylül Pazar günü sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık yaklaşık 22°C olacaktır. 22 Eylül Pazartesi günü ise hava güneşli olacaktır. Sıcaklık 23°C civarına yükselebilir.

Trabzon'un Eylül ayındaki iklimi genellikle 15°C ile 23°C arasında değişen sıcaklıklar gösterir. Yağış miktarı ise 183 mm ile 261 mm arasında değişmektedir. Bu bilgiler, bölgenin iklim özelliklerini yansıtmaktadır.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek fayda sağlar. Nemli günlerde bol su içmek önemlidir. Terleme nedeniyle su kaybını dengelemek gerekir. Ayrıca, hava durumunu kontrol etmek, açık hava etkinliklerini planlamak açısından önemlidir. Bu sayede sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirebilirsiniz.