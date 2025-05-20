Trabzon 20 Mayıs Salı hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 21°C'ye ulaşacak. Gece sıcaklığı ise 13°C civarında kalacak. Rüzgar güney yönünden saatte yaklaşık 12 km hızla esecek. Nem oranı %85 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü yer yer bulutlu bir hava hakim olacak. Ardından güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar 19°C ile 13°C arasında değişecek. 22 Mayıs Perşembe günü güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 20°C ile 16°C arasında olacak. 23 Mayıs Cuma günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklık 26°C ile 19°C arasında değişecek.

Trabzon'un iklimi yıl boyunca nemli ve yağışlıdır. Mayıs ayında ortalama sıcaklık 14.1°C'dir. Nem oranı %83'tür ve yağış miktarı 168 mm civarındadır. Bu nedenle, özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek önem taşıyor.

Trabzon'da 20 Mayıs 2025 Salı günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanabilir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir.