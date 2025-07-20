Trabzon 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu yağmurlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 24°C olacak. Nem oranı %73 civarında bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 2 km hızla esecek. Bu koşullar, Trabzon'un tipik yaz aylarındaki nemli ve yağışlı iklimine uygun bir gün sunuyor.

21 Temmuz Pazartesi günü de yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 24°C arasında değişecek. 22 Temmuz Salı günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar sürecek. Sıcaklıklar 29°C ile 24°C arasında olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri hava daha az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 29°C ile 24°C arasında seyredecek. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 23°C arasında gerçekleşecek.

Trabzon'un yaz aylarında sıkça karşılaşılan yağışlı ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Nemli günlerde, terleme nedeniyle su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Hava durumunu kontrol ederek aktivitelerinizi planlamak, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olur.