HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Trabzon 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 20 Temmuz 2025 Pazar hava durumu! Trabzon'da hava durumu yağışlı olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Trabzon 20 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 20 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu yağmurlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. En yüksek sıcaklık 27°C, en düşük sıcaklık ise 24°C olacak. Nem oranı %73 civarında bekleniyor. Rüzgar, güney yönünden saatte yaklaşık 2 km hızla esecek. Bu koşullar, Trabzon'un tipik yaz aylarındaki nemli ve yağışlı iklimine uygun bir gün sunuyor.

21 Temmuz Pazartesi günü de yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 28°C ile 24°C arasında değişecek. 22 Temmuz Salı günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar sürecek. Sıcaklıklar 29°C ile 24°C arasında olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri hava daha az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar yine 29°C ile 24°C arasında seyredecek. Cuma günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C ile 23°C arasında gerçekleşecek.

Trabzon'un yaz aylarında sıkça karşılaşılan yağışlı ve nemli hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Nemli günlerde, terleme nedeniyle su kaybını dengelemek için bol su içmek önemlidir. Hava durumunu kontrol ederek aktivitelerinizi planlamak, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya duyurdu! Hepsi Türkiye'ye getirildiBakan Yerlikaya duyurdu! Hepsi Türkiye'ye getirildi
Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktıBir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

ÖTV oranlarında değişiklik! Meclis'te kabul edildi... Yeni dönem başlıyor, yüzde 80 ile yüzde 220...

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Eşref Rüya'nın yıldızı Çağatay Ulusoy yeni imajıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı

Bir süredir görünmüyordu! Meral Akşener yeni imajıyla ortaya çıktı

Camide vahşet! Namaz kılarken defalarca bıçakladı, sinir krizi geçirdiler

Camide vahşet! Namaz kılarken defalarca bıçakladı, sinir krizi geçirdiler

Yeni yasa bekleniyor! Silah bırakan örgüt üyeleri için yol haritası belirlendi... 4 kritik başlık

Yeni yasa bekleniyor! Silah bırakan örgüt üyeleri için yol haritası belirlendi... 4 kritik başlık

Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti

Özel'den Kabine ve Mehmet Şimşek iddiası! Pazartesi gününü işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.