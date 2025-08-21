HABER

Trabzon 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 21 Ağustos Perşembe hava durumu! Gün içinde en yüksek sıcaklık 28°C olacak. İşte detaylar...

Sedef Karatay

Trabzon'da 21 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 22°C ile 28°C arasında değişecek. Cuma günü tamamen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar yine 22°C ile 28°C arasında seyredecek. Cumartesi günü parlak güneş ışığı altında sıcaklık 23°C ile 30°C arasında olması öngörülüyor. Pazar günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 29°C arasında değişecek.

Ağustos ayı boyunca Trabzon'da ortalama sıcaklık 20.4°C. Nem oranı %89 civarında. Bu dönemde yağış miktarı 163 mm olarak kaydedilmiştir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumanız önemlidir. Ayrıca, bol su içerek vücudunuzun su dengesini sağlamalısınız. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, terlemeyi azaltmak için hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeniz rahatlık sağlayacaktır. Yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmemektedir. Bu nedenle, yukarıda belirtilen önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

