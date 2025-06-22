Trabzon 22 Haziran Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Gün boyunca hava genellikle açık olacak. Ancak öğleden sonra hafif sağanak yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır.

23 Haziran Pazartesi günü sabah saatlerinde hava bulutlu olacak. Öğleden sonra güneşin çıkması bekleniyor. Sıcaklık gündüz 18°C ile 23°C arasında, gece ise 18°C civarında olacak. 24 Haziran Salı günü hava çoğunlukla güneşli geçecek. Gündüz sıcaklık 18°C ile 24°C arasında, gece ise 18°C civarında seyredecek. 25 Haziran Çarşamba günü hava parlak güneş ışığı ile devam edecek. Gündüz sıcaklık 19°C ile 26°C arasında, gece ise 19°C civarında olacak.

Trabzon'un Haziran ayı genellikle ılıman ve nemli bir iklime sahiptir. Bu dönemde gündüz hava sıcaklıkları 20°C ile 25°C arasında değişir. Geceleri ise 16°C ile 20°C arasında seyreder. Yağışlar bu dönemde sık görülür. Haziran ayında Trabzon'da ortalama 50 mm yağış düşer. Nem oranı %81 civarındadır.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Kat kat giyinmek, yanınızda bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak faydalıdır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme olabilir. Vücudun su kaybını önlemek için bol su içmeye özen gösterilmelidir.

Trabzon'da 22 Haziran 2025 Pazar günü hava genellikle açık geçecek. Ancak öğleden sonra hafif sağanak yağışlar görülebilir. Önümüzdeki günlerde hava daha güneşli ve sıcak olacak. Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek ve su kaybını önlemek için bol su içmek önemlidir.