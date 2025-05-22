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Trabzon 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon 22 Mayıs Perşembe hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 17°C, gece ise 11°C civarında olacak.

Trabzon 22 Mayıs Perşembe hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Trabzon'da 22 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 17°C civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 11°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 9 km hızla esecek. Nem oranı %76 civarında öngörülüyor.

23 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 15°C civarında olması bekleniyor. 24 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 19°C civarında olacak. 23 Mayıs'ta hava parçalı bulutlu. Yağış ihtimali %83 olarak tahmin ediliyor. 24 Mayıs'ta hava açık ve yağış beklenmiyor.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Özellikle 23 Mayıs'taki beklenen yağış nedeniyle, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Gündüz ve akşam arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle, kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek konforunuzu artıracaktır. Rüzgarın hızı düşük olacaktır. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunar. Ancak, nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme ve rahatsızlıklar yaşanabilir. Bol su içmeye özen göstermeniz önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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