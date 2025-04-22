Trabzon 22 Nisan Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 23 Nisan Çarşamba günü hafif yağmur, 24 Nisan Perşembe günü bulutlu ve güneşli, 25 Nisan Cuma günü ise yer yer sağanak yağış öngörülüyor. Bu durum hava koşullarının değişken olacağına işaret ediyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kat kat kıyafetler tercih edilmelidir. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmeyen giysiler kullanmak, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olur. Sisin yoğun olduğu sabah saatlerinde trafik kurallarına uymak ve hız limitlerine dikkat etmek olası kazaların önüne geçebilir. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Gerekirse planlarınızı güncellemek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenize yardımcı olacaktır.