Trabzon 22 Temmuz Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 22 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 27°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23°C'ye düşmesi bekleniyor. Nem oranı %71 civarında olacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 2.42 km hızla esecek.

Çarşamba ve Perşembe günleri hava daha az bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 29°C ile 24°C arasında seyredecek. Cuma günü havanın çoğunlukla güneşli olması bekleniyor.

Trabzon'un yaz aylarında sıkça karşılaşılan nemli ve yağışlı hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalıdır. Nemli günlerde, terleme nedeniyle su kaybını dengelemek için bol su içmek önem taşır. Hava durumunu kontrol ederek aktivitelerinizi planlamak, sağlıklı ve konforlu bir hafta geçirmenize yardımcı olur.