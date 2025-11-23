HABER

Trabzon 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 23 Kasım 2025 tarihinde kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 17°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %40 düzeyinde seyredecek ve rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunan hava durumu, takip eden günlerde de 17°C ile 20°C arasında kalacak. Giyimde kat kat yaklaşımlar, sabah ve akşam serinliğine karşı önlem alınmasını kolaylaştıracak.

Trabzon 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 23°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 17°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı ise %40 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 16 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

24 Kasım Pazartesi günü yüksek bulutlar arasında güneş olacak. Sıcaklık 20°C olarak bekleniyor. 25 Kasım Salı günü bulutlu ve güneşli bir hava olacak, sıcaklık ise 18°C'ye düşecek. 26 Kasım Çarşamba günü puslu güneş görülecek. Sıcaklık bu günde 17°C olacak. 27 Kasım Perşembe günü parlak güneş ışığı ile sıcaklık 19°C'ye yükselecek. 28 Kasım Cuma günü puslu güneşle sıcaklık 18°C olacak. 29 Kasım Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava bekleniyor, sıcaklık yine 18°C olacak. Bu dönemde hava koşulları genellikle 17°C ile 20°C arasında değişecek. Nem oranı %40 ile %60 arasında olacak.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için genellikle uygundur. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olabilir. Bunun için kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısısını korumak için bir kat daha eklemek de iyi bir fikir olabilir. Nem oranı %40 ile %60 arasında değişmektedir. Bu da hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda açık hava etkinlikleri için elverişli bir ortam sağlıyor.

Rüzgar hızları 16 km/saat civarında olacak. Bu durum hafif bir esinti anlamına geliyor. Rüzgarlar günlük aktiviteleri etkilemeyecek kadar hafif. Açık hava etkinlikleri için rahatsızlık yaratmayacaktır.

Trabzon'da önümüzdeki günlerdeki hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Sıcaklıkların sabah ve akşam saatlerinde daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Uygun giyim tercihleri yapmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlama yapmak önemlidir.

