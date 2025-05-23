Trabzon 23 Mayıs Cuma hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü hava durumu, genellikle sıcak, bulutlu ve rüzgarlı olacak. Gündüz sıcaklığı ortalama 15°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzeyden saatte 19 km hızla esecek. Nem oranı sabah %94, gündüz %82, akşam %100 ve gece %98 olacak.

24 Mayıs Cumartesi günü hava, genellikle sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 11°C civarında olacak. Rüzgar batıdan saatte 13 km hızla esecek. Nem oranı sabah %50, gündüz %38, akşam %69 ve gece %61 olacak.

25 Mayıs Pazar günü hava hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 13°C civarında seyredecek. Rüzgar doğudan saatte 5 km hızla esecek. Nem oranı sabah %69, gündüz %69, akşam %88 ve gece %85 olacak.

Trabzon'un Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıkları 14.1°C ile 17.5°C arasında değişmektedir. Bu dönemde yağış miktarı 168 mm civarındadır. Nem oranı ise %83'tür.

23 Mayıs Cuma günü hafif yağmur beklendiği için dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde terlemeyi azaltacak ve vücut ısısını dengeleyecek giysiler seçmek önemlidir. Günlük hava durumunu takip etmek, planlarınızı ve hazırlıklarınızı buna göre yapmanızı sağlar. Bu sayede olumsuz hava koşullarından etkilenme riskinizi en aza indirebilirsiniz.