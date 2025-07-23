Trabzon 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C civarında, gece ise 24°C civarında bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif esecek. Nem oranı %80 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı şu şekilde olacak: 24 Temmuz Perşembe 29°C, 25 Temmuz Cuma 29°C ve 26 Temmuz Cumartesi 29°C. Bu günlerde de hava genellikle güneşli olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif kıyafetler tercih edilmesi, vücut ısısını dengede tutar. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak sağlık açısından önemlidir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 22°C civarında olacak. Bu, yüzme için uygun koşullar sunar. Ancak, denize girmeden önce suyun temizliğini ve akıntı durumunu kontrol etmek gereklidir.

Doğa yürüyüşleri veya açık hava etkinlikleri planlayanların erken saatleri tercih etmeleri önerilir. Yanlarında yeterli su bulundurmak da önemlidir. Güneşin en yoğun olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, sağlık sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur.