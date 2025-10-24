HABER

Trabzon 24 Ekim Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olarak öngörülüyor. Gündüz sıcaklığın 22°C, gece ise 18°C olması bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi, güneşli bir hava ile sıcaklıkların 24°C'ye ulaşması planlanıyor. 26 Ekim Pazar günü yağmur geçişleri yaşanacak. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek ve yanınıza şemsiye almak, konforunuzu artıracaktır. Planlarınızı esnek tutmayı unutmayın.

Trabzon'da 24 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C. Gece ise 18°C civarında olması tahmin ediliyor. Nem oranı %72. Rüzgar hızı 4.9 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 06:42. Gün batımı ise 17:28 olarak hesaplanmıştır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında değişiklikler olacak. 25 Ekim Cumartesi bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 24°C. En düşük sıcaklık ise 17°C olarak öngörülüyor. 26 Ekim Pazar günü yağmur geçişleri olacak. Daha serin bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 16°C civarında olacak. 27 Ekim Pazartesi günü hava daha sıcak ve güneşli olabilir. En yüksek sıcaklık 23°C. En düşük sıcaklık ise 19°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanınıza şemsiye alın. Su geçirmez giysiler giymek, ıslanmaktan sizi korur. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği günlerde kat kat giyinmek önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinerek ve gerekli önlemleri alarak, Trabzon'da geçireceğiniz günleri daha konforlu yapabilirsiniz.

hava durumu Trabzon
