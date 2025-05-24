Trabzon 24 Mayıs Cumartesi hava durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 19°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 13°C seviyelerine düşecek. Rüzgar sabah saatlerinde 2 km/saat, gündüz saatlerinde 13 km/saat hızla kuzeyden esecek. Nem oranı sabah %50, akşam %69 seviyelerinde olacak.

25 Mayıs Pazar günü de hava güneşli ve sıcak olacak. 26 Mayıs Pazartesi günü hava daha bulutlu hale gelecek. 27 Mayıs Salı günü orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak yararlı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumaya yardımcı olur.