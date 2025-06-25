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Trabzon 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Trabzon 25 Haziran Çarşamba Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Trabzon'da 25 Haziran 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklığının 25°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Trabzon'un tipik yaz havasına uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 26 Haziran Perşembe günü hava sıcaklığının 26°C'ye yükselebileceği öngörülüyor. 27 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 27°C'ye ulaşacak. 28 Haziran Cumartesi günü 26°C, 29 Haziran Pazar günü 24°C ve 30 Haziran Pazartesi günü 25°C civarında hava bekleniyor. Bu dönemde hava genellikle güneşli kalacak. Ancak, 29 ve 30 Haziran tarihlerinde biraz bulutlu olabilir.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur. Yüksek sıcaklıklar vücutta susuzluğa yol açabilir. Bu nedenle, düzenli aralıklarla su tüketimi artırılmalıdır. Spor yaparken veya ağır işler yaparken aşırı sıcaklardan kaçınmak önemlidir. Mümkünse sabah veya akşam serinliğinde aktiviteleri planlamak faydalı olacaktır.

Hava koşullarının aniden değişebileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek ve buna göre planlama yapmak, olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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