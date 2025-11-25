HABER

Trabzon 25 Kasım Salı Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve değişken bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde 26-29 Kasım tarihlerinde de benzer hava koşulları bekleniyor. Yüksek sıcaklık 19°C'ye kadar çıkacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin hava değişimlerine dikkat etmesi, sabahları daha kalın giyinmesi öneriliyor. Yüksek nem oranı alerji hastalarını etkileyebilir.

Hazar Gönüllü

Trabzon'da 25 Kasım 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Değişken bulutluluk hakim olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 17°C. Gece ise en düşük sıcaklık 12°C civarında seyredecek. Nem oranı %45 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 2.7 km/saat olacak. Gün doğumu saati 07:20. Gün batımı ise 16:56 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 26 Kasım Çarşamba günü bulutların arasından güneş görünmeye başlayacak. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 14°C olacak. 27 Kasım Perşembe ve 28 Kasım Cuma günlerinde benzer hava durumu devam edecek. Her iki gün için en yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 13°C tahmin ediliyor. 29 Kasım Cumartesi günü de hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık 15°C olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunulacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz güneşli havanın tadını çıkarırken ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Alerji sorunu yaşayanların tedbirli olmaları önemlidir. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysilerin tercih edilmesi faydalı olacaktır.

