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Trabzon 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

Trabzon'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü hava, genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Trabzon 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C civarlarında, gece ise 18°C civarlarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, Mayıs ayı için tipik değerlerdir.

26 Mayıs Pazartesi günü hava sıcaklığı 25°C'ye yükselebilir. Bulutların artması da bekleniyor. 27 Mayıs Salı günü yer yer güneşli bir hava hakim olacak. Ancak hava bulutlanmaya başlayacak. 28 Mayıs Çarşamba günü sağanak yağışlar görülebilir. Bu, Trabzon'un tipik iklim özellikleriyle uyumludur. Mayıs ayında genellikle 12 güneşli gün, 8 uzun süre yağışlı gün ve 5 yağışsız, bulutlu gün yaşanmaktadır.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Özellikle 28 Mayıs'ta beklenen sağanak yağışlar için yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklık değişikliklerine karşı kat kat giyinmek pratik olacaktır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Özellikle deniz kenarında veya yüksek bölgelerde rüzgarın etkisine karşı tedbirli olmak önemlidir.

Trabzon'da 25 Mayıs 2025 Pazar günü güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler olabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Trabzon
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