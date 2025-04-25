Trabzon 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Trabzon'da hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü sağanak yağışların devam etmesi, 27 Nisan Pazar günü yer yer sağanakların görülmesi beklenmektedir. 28 Nisan Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti yaşanacaktır. 29 Nisan Salı günü ise yer yer sağanak yağışların etkili olması tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıklarının 13-17°C, gece sıcaklıklarının ise 8-13°C arasında değişeceği öngörülüyor.

Nisan ayında, Trabzon'da ortalama sıcaklık 9.9°C, ortalama en yüksek sıcaklık 14°C ve ortalama en düşük sıcaklık 5.4°C'dir. Aylık toplam yağış miktarı ise 140 mm civarındadır. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sürekli yağışlar ve serin hava, dışarıda vakit geçirmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Kapalı alanlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintilerine dikkat etmeli ve uygun ayakkabı seçimine özen göstermelisiniz. Serin hava nedeniyle kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanız önerilir. Gerektiğinde yağmurluk veya şemsiye kullanmalısınız.

Trabzon'da önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin hava koşulları beklenmektedir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır